Agevolazioni e riduzioni sulle utenze domestiche della Tari 2021. Gli interessati devono presentare la domanda entro il 20 settembre. È stato pubblicato l'avviso che informa gli utenti dell'opportunità offerta nell'ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Le agevolazioni sono previste per quanti appartengono a un nucleo familiare con Isee non superiore a 8.265 euro; oppure a un nucleo con quattro figli e Isee non superiore ai 20mila euro; o ancora percettore di reddito o pensione di cittadinanza.

La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e trasmessa via Pec all'Ufficio Tributi o depositata presso il protocollo dell'ente entro il prossimo 20 settembre. Si tratta di un'importante agevolazione prevista per le famiglie in difficoltà, un'opportunità per usufruire di sgravi che aiutano a far quadrare i bilanci familiari.

Del resto, l'emergenza sanitaria è ancora in corso e sono tante le famiglie che vivono difficoltà quotidiane per coprire le spese primarie o assicurare ai figli alimenti, cibo e istruzione. Da qui la scelta dell'Amministrazione Fallone di andare incontro ai nuclei in difficoltà.