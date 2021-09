In rialzo i nuovi casi di Covid in Ciociaria. Sono in aumento rispetto a lunedì, ma anche rispetto all'inizio della passata settimana.

Salgono, così, tasso di positività e incidenza per 100.000 abitanti. Tuttavia, si registra una netta discesa del numero dei pazienti ricoverati in ospedale per Covid, passati da 20 a 15. E cresce ancora il numero dei negativizzati, 49 solo ieri.



La giornata

Sono 6 i casi di Anagni, il comune con l'incremento maggiore nell'ultimo bollettino che conta 25 positivi in tutta la provincia. A seguire ci sono 2 contagi a Cassino, Castelliri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e San Donato Val di Comino, 1 caso a Amaseno, Ausonia, Casalvieri, Ceccano, Ceprano, Gallinaro, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido e Veroli.

I positivi da inizio settimana sono 36, a 18 di media nell'arco delle 24 ore. Rispetto allo scorso martedì (29 a 14,5 di media) si nota un incremento del 24,13%. Invece, a martedì 31 agosto i contagi erano 27 (media 13,5) e dunque da allora l'incremento si sostanzia in un più 33,33%.

A settembre la media è di 19,35 casi ogni 24 ore per un totale complessivo di 271. Da inizio mese, è Frosinone il comune con il maggior numero di positivi, 32. Seguono Cassino con 30, Anagni con 25, Veroli con 16, Roccasecca con 10, Alatri e Ceccano con 9, Casalvieri, Pontecorvo e Sant'Elia Fiumerapido con 8, Ceprano con 7, Amaseno, Ferentino, Castelliri e Pignataro Interamna con 6.

Nelle ultime quattro settimane Frosinone ha avuto 15 (8-14 settembre), 11 (1-7 settembre), 22 (25-31 agosto) e 10 casi (18-24 agosto). Cassino 19, 32, 22 e 8, Alatri 9, 13, 8 e 1, Sora 14, 11, 3 e 2, Anagni 9, 9, 11 e 14, Ferentino 12, 5, 5 e 1, Ceccano 3, 4, 3 e 6, Veroli 2, 4, 7 e 9.



Gli indicatori

Si rialza il tasso di positività dal 4,02% al 5,82%. Si tratta del secondo valore più alto degli ultimi nove giorni, superato solo dal 6,78% di venerdì scorso. La media del mese, comunque, è al 4,96%.

L'incidenza ogni 100.000 abitanti per sette giorni risale leggermente, nelle ultime 24 ore, dal 25,58 al 26 dopo aver toccato il minimo dell'ultimo periodo con 24,53 domenica. Quest'ultimo è il valore più basso dal 22,22 del 24 luglio.



I guariti

Ieri sono stati 49 guariti. Si tratta della cifra maggiore dai 54 del 3 settembre. Finora, da inizio mese, sono guarite 461 persone rispetto alle 902 di tutto agosto. Da gennaio i guariti in provincia di Frosinone sono 20.256.

Sempre di ieri è notizia della riduzione del numero di pazienti ricoverati che scendono da 20 a 15. A Il 6 settembre erano 11 poi c'è stato un rialzo costante fino a 21, numero rimasto invariato per tre giorni, prima della nuova discesa.



I decessi

È trascorsa un'altra giornata senza vittime per Covid. A settembre è successo tredici volte su quattordici. L'eccezione è stata il 10 settembre quando è deceduta un'anziana del capoluogo. Le ultime due settimane si sono chiuse entrambe con un decesso. Prima ancora ce ne erano state due da zero vittime e un'altra, quella dal 9 al 15 agosto, da 2. L'ultima volta che si è andati oltre è stata dal 31 maggio al 6 giugno con 3. Ad agosto 5 morti.