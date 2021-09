Sono 4.021 i nuovi casi di covid da ieri in Italia e settantadue le vittime. E' quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza. Il totale dei positivi attuali è 122.340 (-3.564 rispetto a ieri) mentre i dimessi e guariti sono 4.360.847 in totale (+7.501). Sono 318.593 i tamponi in più effettuati da ieri e il tasso di positività è all'1,3%. E' quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza. In calo i ricoverati da ieri (-35) con il totale che scende a 4.165 e in calo anche i ricoverati in terapia intensiva che in totale sono 554.