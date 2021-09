Il 25 settembre, in piazza Maria Teresa Spinelli, si apriranno le celebrazioni per il bicentenario della scuola dell'infanzia e primaria paritaria Sant'Agostino. Diverse saranno le iniziative promosse dall'Istituto che da duecento anni è un punto di riferimento per l'istruzione dei giovani frusinati. Nei giorni scorsi si è celebrata, sempre in piazza Maria Teresa Spinelli, la santa messa, officiata da padre Luis Peres, in occasione della festa della Madonna di Guadalupe. La festa è da sempre legata all'Istituto Sant'Agosti no, prima scuola pubblica femminile di Frosinone che proprio quest'anno celebrerà infatti il bicentenario della sua apertura.

Questa ricorrenza fu fortemente voluta da suor Maria Teresa Spinelli affinché la popolazione potesse partecipare alla processione in onore della Madonna e per favorire tale adesione ottenne che questa si svolgesse l'8 settembre, giorno della nascita della Vergine, anziché il 12 dicembre, giorno dell'apparizione di Maria a Guadalupe in Messico. La processione risale al 1829, anno in cui suor Maria Teresa Spinelli e le sue "Figlie" ricevettero in dono la statua della Madonna di Guadalupe, fatta realizzare dall'ingegner Agostino Cavarra per aver ricevuto una grazia per intercessione di Maria. La devozione per la Madonna di Guadalupe crebbe rapidamente fra la cittadinanza di Frosinone grazie all'impulso della Spinelli particolarmente legata alla figura mariana.

L'importanza della Madonna nella vita comunitaria è attestata anche dalle parole contenute nella nomina di Teresa Spinelli a Madre Superiora nelle quali si sottolinea che la vera Padrona e Superiora della Casa è la Vergine Maria.