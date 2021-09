Che si tratti di gioco è chiaro a tutti. Ed è forse per questo che la ludopatia tende ad essere sottovalutata. Il gioco d'azzardo può diventare una patologia e colpisce anche i più giovani. In tal proposito è stato di grande aiuto un convegno tenutosi a Patrica, durante cui è stata affrontata in maniera esaustiva, questa tematica.

«Ne abbiamo parlato - ha affermato il sindaco di Patrica - nella splendida cornice di Palazzo Moretti, insieme a validi relatori ed ex giocatori d'azzardo nell'ottica di prevenzione e informazione a questa "dipendenza senza sostanze"».