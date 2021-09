Per le strade bovillense, la giunta comunale si è espressa in favore della manutenzione straordinaria per diverse località. La delibera ha così approvato il progetto esecutivo volto alla riqualificazione di tratti stradali interessati da un cattivo status. L'amministrazione comunale ha così sottolineato di voler agevolare questi interventi di messa in sicurezza "al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell'ente conseguenti a richiesti risarcitorie».

Per l'annualità, al comune di Boville Ernica sono stati destinati ulteriori 70 mila euro di fondi ministeriali proprio per manutenzione e interventi sul territorio.

Il progetto esecutivo sarà ora dirottato ai capigruppo delle compagini consiliari per la panoramica totale sui lavori.