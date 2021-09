25 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria su un totale di 429 tamponi. Tornano a crescere i contagi nelle ultime 24 ore. I negativizzati sono 49, i ricoverati sono, invece, 15. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi in provincia.

La situazione nei Comuni

Anagni registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 6 positivi in più. 2 a Cassino, Castelliri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e San Donato Val di Comino.

Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Amaseno, Ausonia, Casalvieri, Ceccano, Ceprano, Gallinaro, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido e Veroli.

Il confronto con ieri

Ieri 11 nuovi positivi censiti in provincia di Frosinone. E sono di undici città diverse. Nessuna infatti conta più di un caso. Si tratta di Alvito, Anagni, Cassino, Ceprano, Ferentino, Fumone, Morolo, Paliano, Pontecorvo, Roccasecca e Serrone.