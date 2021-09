Il corpo senza vita di una donna scomparsa da cinque giorni è stato ritrovato ieri sera a Paderno d'Adda (Lecco) sul greto del fiume Adda, in una zona impervia vicino al santuario della Madonna della Rocchetta. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.

Si tratterebbe di Orquidea Rosario, 45 anni, di origine dominicana, residente a Porto d'Adda, frazione di Cornate d'Adda (Monza Brianza). La donna era uscita di casa nella tarda mattinata del 9 settembre per fare jogging lungo il fiume. Poi di lei si erano perse le tracce.

Non sono ancora chiare la cause della morte della donna. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta coordinata dalla Procura.