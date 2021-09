Iolanda Stella Ferrazzoli: 100 anni e una miriade di storie da raccontare. Docente, preside e amministratrice, la professoressa Ferrazzoli è stata parte attiva della comunità e fonte di saggezza per i suoi studenti e non solo. Donna di altra tempra che ha disseminato un'eredità preziosa per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Per questo eccezionale traguardo tagliato l'11 settembre, l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Angelo Veronesi, ha voluto omaggiarla con un pensiero floreale e una targa che recita così "Il bagaglio di saggezza che hai raccolto nel tuo lungo cammino è per la comunità monticiana motivo di grande orgoglio. Donna semplice, operosa, appassionata che ha sempre creduto nella scuola e nel valore dell'istruzione. Un esempio luminoso di altruismo verso il prossimo, un patrimonio per le giovani generazioni».