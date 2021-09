Non è stato possibile far sfilare bambini, ragazzi, adulti dietro al fantoccio. Non è stato possibile organizzare una festa come tradizione vuole, ma il covid-19 non è riuscito a spegnere la pantasema, come neppure l'entusiasmo, l'impegno, la dedizione del comitato 2021 e di tutte le persone che hanno collaborato affinché l'evento potesse svolgersi.

«Dopo la parentesi 2020, bloccata dal covid, seppure con notevoli limitazioni a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, abbiamo voluto mantenere la tradizione della pantasema per dare fiducia ai giovanissimi che tornano in classe per l'inizio del nuovo anno scolastico - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Veroli - È proprio dalla nostra storia e dalle nostre tradizioni, dai nostri bellissimi luoghi, che dobbiamo ricercare le motivazioni per riprendere insieme il nostro cammino, fiduciosi che il prossimo futuro possa essere migliore ed in grado di i assicurare benessere sociale a donne e uomini di Veroli, dell'Italia, dell'Europa e del resto del mondo».

E con la festa di domenica della pantasema, si è chiuso anche il cartellone degli eventi estivi promossi dall'amministrazione con la Pro loco. È stato un bilancio positivo, come sottolineato dalla consigliera delegata alla Cultura, Francesca Cerquozzi.

«Il covid ha cambiato il nostro modo di fare cultura e il cartellone estivo tradizionale, però abbiamo organizzato iniziative nuove che hanno portato a Veroli tante persone anche da fuori - evidenzia Cerquozzi - Iniziative che hanno coinvolto bambini, giovani nonni, famiglie. Veroli in questo periodo sta dimostrando di essere un punto di riferimento per la cultura nella provincia di Frosinone.

Tanti artisti, scrittori, filosofi hanno trovato in questa città un luogo dove esprimere al meglio la loro arte. Abbiamo fatto tutto questo sempre tenendo a mente le regole del contenimento della pandemia e anche per questo tante persone sono venute a Veroli perché sapevano di poter trascorrere delle serate in tranquillità. È stato, quindi, un bilancio positivo della nostra estate che finisce con la pantasema».

Se la tradizione dell'accensione della Pantasema è stata portata avanti, si deve soprattutto al comitato 2021 che con sacrifici e impegno ha realizzato il fantoccio. Sono stati tre giorni di lavoro, ma continui, senza sosta, per poter portare per le vie del centro la pantasema e poi darle fuoco in piazza Santa Salome.