Gattini gettati in un tombino, intervengono i vigili del fuoco. E i residenti pubblicamente ringraziano.

«La scorsa settimana grazie al tempestivo intervento del corpo dei Vigili del fuoco sono stati salvati quattro gattini buttati in un tombino da persone senza scrupoli in via Caccioli a Sant'Angelo. I vigili hanno provveduto a recuperare i gattini con pazienza e professionalità, affidandone la cura alle persone che si era fermate per salvarli.

Gattini che erano visibilmente disidratati e affamati. Visitati dal veterinario, per fortuna sono in buono stato. Appena possibile, visto che sono ancora troppo piccoli potranno essere adottati» spiegano alcuni residenti. «Vorremmo videnziare il completo stato di degrado ambientale in cui via Caccioli si trova, ormai diventata un avere propria discarica a cielo aperto» aggiungono.