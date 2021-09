Le pagine social invase da alunni con lo zaino sulle spalle, il traffico soprattutto nel capoluogo e nelle città più grandi, gli ingressi delle scuole pieni di bambini, giovani, genitori, e anche qualche nonno, il green pass di docenti e personale da controllare attraverso il QR Code hanno siglato il primo giorno di scuola per tutti gli studenti della provincia di Frosinone. Qualche istituto ha anticipato l'apertura nei giorni scorsi.

Ingressi alle 8 e alle 9.40. L'entrata al secondo turno causa inevitabilmente l'uscita in orari prolungati del pomeriggio per gli istituti tecnici e professionali. In base al "Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado", quello delle scuole sentinella dove si faranno i tamponi salivari, gli studenti delle scuole elementari sono 20.019 e quelli delle medie sono 12.738. In base al piano trasporti 2020-21, uscito dal tavolo tecnico svoltosi in prefettura, sono 22.476 gli studenti delle superiori in provincia di Frosinone.

E ieri mattina, soprattutto davanti alle scuole primarie, c'erano tanti genitori che hanno accompagnato i figli nel primo giorno di scuola. Immancabile, per la maggior parte di loro, la foto ricordo poi condivisa anche sui social, per immortalare una delle tappe più importanti della vita. La speranza di molti i genitori, è più o meno la stessa: «L'augurio è che le lezioni continuino in presenza fino al termine dell'anno». Sarà un anno particolare, alle prese ancora con le norme anti-covid, il distanziamento, le mascherine e, per le superiori, l'ingresso scaglionato per evitare assembramenti in entrata e in uscita.

L'adozione delle fasce orarie in entrata alle 8 e alle 9.40 determina la necessità di rimodulare completamente l'organizzazione delle lezioni e delle attività dei docenti. E con il ritorno a scuola, torna anche la criticità del traffico all'ingresso e all'uscita da scuola.

Ieri lunghe code nelle vicinanze dei plessi scolastici, soprattutto a Frosinone, Cassino e nelle città più grandi.

A portare il saluto agli studenti, al corpo docente, al personale Ata e ai dirigenti e ad augurare un buon anno scolastico, i sindaci, il presidente della Provincia Antonio Pompeo.



I servizi di trasporto

Oltre 51mila i passeggeri sui treni della regione con l'apertura delle scuole, con un aumento del 24% rispetto allo scorso lunedì. È quanto annuncia il gruppo Fr Italiane. Per far fronte all'incremento di studenti Trenitalia ha aumentato i servizi di assistenza ai viaggiatori, programmato bus sostitutivi di scorta e implementato la già ricca offerta di posti disponibili (oltre 630mila), un'offerta che si è rivelata adeguata visto che non si sono registrati casi di sovraffollamento. Restano in vigore tutte le misure informative già messe in atto in tutto il periodo di pandemia.

Al via da ieri anche l'orario scolastico dei bus extraurbani di Cotral. Il programma delle corse è stato modulato sulla base del doppio turno di ingresso a scuola - alle 8 e alle 9.40 - definito nelle scorse settimane ai tavoli coordinati dalle Prefetture del Lazio. Anche quest'anno Cotral ha aggiudicato una gara in otto lotti, con un investimento complessivo di 7 milioni di euro, per i cosiddetti servizi integrativi che consentiranno di incrementare di 700 corse il servizio nella fascia oraria di ingresso e di uscita dalla scuole.

E ieri alcune criticità sono state riscontrate soprattutto all'uscita da scuola. Ma gli orari - disponibili sul sito web cotralspa.it e sull'App BusCotral – saranno ulteriormente calibrati nel corso del mese di settembre sulla base del consolidamento dell'orario scolastico definitivo. Il ritorno in aula degli studenti costituisce un segnale di speranza, di coesione, di ripartenza.