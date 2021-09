Si è registrato stamattina l'ultimo incidente di un fenomeno sempre più allarmante: la scarsa prudenza con cui vengono utilizzati i monopattini. Il sinistro si è verificato in via Tagliamento all'incrocio con via San Carlo da Sezze, dove un uomo di 44 anni che stava utilizzando un monopattino elettrico del servizio di noleggio cittadino, ha superato sulla destra un'Alfa Romeo Giulietta che lo precedeva ed era intenta a girare a destra.

Probabilmente il velocipede doveva procedere dritto per imboccare la traversa di fronte, fatto sta che l'impatto è stato inevitabile e il monopattino è finito sotto una ruota dell'auto. Il 44enne è rimasto ferito in maniera lieve, ma è stato comunque soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti medici del caso.

Non sono mancati però momenti di tensione tra il conducente del monopattino, che rivendicava la ragione del caso, e il giovane automobilista che è riuscito comunque a smorzare i toni. Alla fine è intervenuta la Polizia Locale che ha assistito i due utenti nella constatazione amichevole.