11 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria ma con meno tamponi, quelli eseguiti domenica sono 273. 35 i negativizzati e 20 i ricoverati. I decessi restano stabili a quota zero.

La situazione nei Comuni

Un positivo in più in 11 Comuni della provincia, sono: Alvito, Anagni, Cassino, Ceprano, Ferentino, Fumone, Morolo, Paliano, Pontecorvo, Roccasecca e Serrone.

Il confronto con ieri

Ieri in Ciociaria 12 nuovi casi su 345 tamponi effettuati. Per un tasso di positività che è crollato al

3,47%. Ci sono stati 2 contagi a Isola del Liri e 1 in ognuno dei seguenti Comuni: Anagni, Aquino,

Ceccano, Frosinone, Pignataro Interamna, Santopadre, Torre Cajetani, Torrice, Veroli, Vico nel

Lazio. Si contano pure 30 negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. Zero i decessi.