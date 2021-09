Sostano il proprio veicolo nel parcheggio del camposanto di Ferentino e dopo la visita ai cari defunti tornano in macchina e non c'è più la borsa lasciata, o forse dimenticata, dalla donna sul sedile. Stando alla notizia postata da una signora sui social, il fattaccio è accaduto ieri mattina. La borsa conteneva documenti, il telefonino e forse anche soldi.

Tanta l'amarezza, come pure i commenti, anche piuttosto severi, che fanno seguito alla denuncia online dell'episodio delinquenziale. È stata preannunciata denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine. «Nella borsa ci sono documenti importanti, anche di lavoro e sanitari, oltre al telefonino con numeri in rubrica, si spera che la refurtiva venga riportata ai carabinieri» si legge tra l'altro su facebook.

Il post è seguito da commenti critici, anche per la mancanza della videosorveglianza in un luogo importante come il cimitero, al cui interno tra l'altro si ripetono furti di fiori, trasferiti da un loculo all'altro, e di altri oggetti.