Tanta paura a Castrocielo nel pomeriggio di ieri.

Fumo alto che si alzava a dava l'impressione di un vasto incendio alla piscina comunale coperta. In verità è stata coinvolta ma a prendere fuoco sono state le sterpaglie nei dintorni. Le fiamme hanno poi coinvolto la struttura creando grossi danni.

Per fortuna sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per domare l'incendio e riportare la situazione alla normalità. Tanto lo spavento nella zona a vedere quella nuvola di fumo e fuoco. Continua è stata questa estate l'emergenza incendi, con un super lavoro per domarli e con danni inimmaginabili alla vegetazione.