Ci siamo. Dopo settimane, mesi di confronti, polemiche riparte l'anno scolastico. Sarà un anno particolare, alle prese ancora con le norme anti-Covid, il distanziamento, le mascherine e, per le superiori, l'ingresso scaglionato per evitare assembramenti in entrata e in uscita. Sarà anche l'anno del green pass per il personale scolastico con tutti gli annessi e le polemiche per le sospensioni per chi non si vaccina o non presenta un tampone negativo. Saranno circa 55.000 gli studenti che frequenteranno (in presenza al 100% per ora) gli istituti scolastici della provincia di Frosinone.

In base al "Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado", quello delle scuole sentinella dove si faranno i tamponi salivari, gli studenti delle scuole elementari sono 20.019 e quelli delle medie sono 12.738. In base al piano trasporti 2020-21, uscito dal tavolo tecnico svoltosi in prefettura, sono 22.476 gli studenti delle superiori in provincia di Frosinone.