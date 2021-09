Taglio del nastro per la nuova palestra delle scuole elementari e medie di Patrica. In vista dell'apertura odierna della scuola certamente una ottima notizia. Grazie al finanziamento di 45.000 euro, ottenuto con l'aggiudicaziome del bando regionale "Sport in movimento", la palestra dell'edificio scolastico "Generale Simone Simoni" è stata riqualificata dal punto di vista impiantistico e architettonico.

Nello specifico si sono svolti lavori di pavimentazione, tinteggiatura, sostituzione degli infissi, è stato rinnovato l'impianto termico e di illuminazione e sono state incrementate le attrezzature per svolgere attività motoria.

«Finalmente gli studenti, che da anni svolgevano attività sportiva in un ambiente poco accogliente, potranno usufruire della nuova palestra - dichiara il sindaco Lucio Fiordalisio - Un altro importante obiettivo di questa amministrazione giunto al termine, che valorizzerà non solo la scuola, favorendo una sana aggregazione e la trasmissione dei valori del rispetto e solidarietà tra i giovani, ma diventerà un locale che potrà essere messo a disposizione della comunità per qualsiasi attività ricreativa e sportiva». Un esempio concreto di ottima amministrazione con risultati evidenti.