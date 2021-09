Il paese omaggia i suoi ragazzi: il Comune ha voluto premiare gli studenti che hanno brillato all'esame finale di scuola media: "È il terzo anno consecutivo che vengono consegnate le borse si studio. Abbiamo reintrodotto questo premio credendo nel valore dei ragazzi e sostenendo che sia doveroso valorizzarne le doti, perché siano sempre più motivati».

Per via del maltempo la manifestazione si è tenuta nella sala consiliare, accompagnata dalle parole di Luca Trapanese, autore di "Vi stupiremo con difetti speciali".

«I ragazzi rappresentano il nostro presente, il nostro futuro e il nostro orgoglio - ha chiosato il sindaco Roberto De Vellis - I loro meriti vanno riconosciuti e premiati». Studenti che si sono distinti per bravura durante gli esami che sanciscono il passaggio alle superiori. I ragazzi premiati hanno ricevuto il libro dell'ospite e un contributo in denaro.