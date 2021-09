La città ha aderito a un progetto di fotografia e diffusione delle bellezze locali sul canale internazionale Wikimedia. Lo rende noto l'assessore alla Cultura Stefano Gizzi, spiegando che nei giorni scorsi è stata formalizzata l'adesione del Comune al concorso internazionale "Wiki Loves Monuments 2021", un progetto ambizioso, seguito in Italia e all'estero da migliaia di fotografi, professionisti e fotoamatori.

«Il concorso "Wiki Loves Monuments" - dice Gizzi - potenzia la visibilità dei monumenti e invita ciascuno a essere protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale.

L'iniziativa si inserisce in un contesto internazionale e porterà Ceccano all'attenzione di moltissimi fotografi, che avranno tutto settembre per cogliere le immagini dei monumenti ceccanesi e caricarli sul portale di "Wikimedia Loves Monuments". Le foto caricate saranno esaminate da una giuria che sceglierà i vincitori dell'edizione 2021. A livello turistico, le stime di Wikimedia fanno aumentare del 9% annuo la presenza di visitatori nelle città che hanno aderito al concorso, ormai seguito da migliaia di fotografi».

Gizzi precisa che il Comune ha autorizzato, secondo le indicazioni del Testo unico dei Beni culturali, la fotografia di monumenti, portali e facciate poste sulla pubblica strada. «Nell'elenco - prosegue l'assessore - sono riportati i beni artistici e storici catalogati negli anni 1927-1928, fra cui alcune bifore medievali, il Castello dei Conti e tre portali vincolati del XVIII secolo: due appartamenti alla famiglia Liburdi e il terzo del musico Domenico Gizzi risalente al 1736. Per gli edifici sono catalogati il palazzo dei Conti Gizzi in Piazza XXV Luglio, Palazzo Bovieri in via San Pietro, Palazzo Mancini nella omonima piazza.

Le chiese inserite nel progetto sono la Collegiata di San Giovanni Battista, Santa Maria a Fiume, San Nicola e San Sebastiano. Accanto a monumenti e opere catalogate dal Ministero dei Beni culturali, abbiamo aggiunto il Monumento ai Caduti, Castel Sindici, Palazzo Angeletti-Antonelli, sede del Comune. Ovviamente, invitiamo i fotografi ceccanesi, bravissimi e numerosi, a registrarsi sul portale del concorso e a partecipare con tanti scatti d'autore».