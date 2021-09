"Agricoltura, turismo e arte insieme per un progetto comune" è stato il tema del convegno che si è svolto sabato scorso presso le Grotte di Pastena.

Erano presenti i consiglieri regionali Sara Battisti e Mauro Buschini; Giancarlo Pacitto di "Lazio Crea", il sindaco Arturo Gnesi e il suo vice Attanasio Di Domenico, oltre ai responsabili delle associazioni che operano sui territori di Frosinone e Latina.

«Un importante convegno alle grotte di Pastena sul valore dell'agricoltura per rilanciare l'economia, promuovere il turismo, difendere l'ambiente, valorizzare, l'arte e le tradizioni storiche locali - ha commentato il sindaco Arturo Gnesi - I tempi impongono un cambiamento di mentalità, non solo braccia e forza, ma anche razionalità e intelligenza; non solo l'attenzione ai cambiamenti delle stagioni, ma soprattutto alle opportunità messe a disposizione dai finanziamenti europei e dalle risorse regionali. Un modo nuovo di produrre per caratterizzare l'originalità di un territorio e dare la possibilità alle attività commerciali di tutelare i loro investimenti migliorando l'offerta.

Un incontro che mi ha emozionato perché c'è stata la testimonianza di giovani imprenditori agricoli che iniziano un difficile cammino non per business, ma per amore della loro terra, esprimendo tutto il fascino della civiltà rurale». Quindi, il sindaco ha concluso: «Siamo lieti di avere ospitato il convegno, dando uno spunto allo sviluppo del nostro paese». La terra offre grandi risorse, rappresenta una ricchezza per chi vuole investire le proprie energie con una mentalità all'avanguardia. Una sfida difficile che diventa complessa quando aggancia al settore dell'agricoltura quelli del turismo e dell'arte, proiettando i territori verso traguardi ambiziosi.