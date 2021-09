Tra gli under 60 il 91% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato, mentre tra i decessi l'87% degli under 40 non è vaccinato così come l'82% della fascia 40-59 anni. È quanto emerge sull'efficacia vaccinale dal "Monitoraggio del rischio" dell'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 10 settembre.

Le diagnosi di Covid (periodo 6 agosto-5 settembre) tra i 12 e i 39 anni sono il 74,6% tra i non vaccinati, l'11,9% tra i vaccinati con una dose e il 13,5% tra i vaccinati a ciclo completo. Tra i non vaccinati le diagnosi di Covid oscillano tra il 59,6% della fascia 40-59 anni, il 40,5% tra i 60-79 anni e il 26% tra gli over 80. Tra i vaccinati il dato oscilla tra il 31,9% degli over 60, il 52,6% tra i 60 e i 79 anni e il 71,6% tra gli over 80. Tra i vaccinati con una dose le diagnosi sono all'8,4% tra i 40 e i 59 anni, il 6,9% tra i 60 e i 79 anni e il 2,4% tra gli over 80.

Le ospedalizzazioni (periodo 30 luglio-29 agosto) nella fascia 12.39 anni sono l'89,7% tra i non vaccinati, il 4,8% tra i vaccinati a ciclo incompleto e il 5,5% tra chi ha la doppia dose. Tra i 40 e i 59 anni l'86,6% non è vaccinato, il 4,3% ha una sola dose e il 9,1% ha completato il percorso. Tra gli under 80 il 65,7% non è vaccinato, il 6,9% ha una dose e il 27,3% le ha entrambe. Tra gli over 80 il 37,4% degli ospedalizzati non è vaccinato, il 2,9% ha una dose e il 59,7% è immunizzato.

Tra i ricoveri in terapia intensiva nella fascia 12-39 anni i non vaccinati sono il 91,3%, i vaccinati parziali sono il 4,3% così come i vaccinati a ciclo completo. In valori assoluti questi ultimi due assommano a 6 persone. Nella fascia 40-59 anni il 91,7% non sono vaccinati, il 2,7% ha una dose e il 5,7% ha due dosi. In quella 60-79 anni il 75,6% è non vaccinato, il 3,7% ha una sola dose e il 20,8% ha completato il ciclo. Tra gli over 80 i non vaccinati sono il 46,7%, i vaccinati con una dose il 3,3% e i vaccinati con doppia dose il 50%.

I decessi (dal 16 luglio al 15 agosto) sono 8 nella fascia 12-39 anni (l'87,5% non era vaccinato, il 12,5% ne aveva una). Mentre non ci sono vittime tra i vaccinati a ciclo completo. Nella fascia 40-59 si hanno 85 decessi (82,5%) tra i 40 e i 59 anni, 8 (7,8%) tra i vaccinati con una dose e 10 (9,7%) tra i vaccinati a ciclo completo. Nella fascia 60-79 anni 257 vittime (il 74,3%) non erano vaccinate, 27 (il 7,8%) aveva una dose e 62 (17,9%) i vaccinati a ciclo completo. Tra gli over 80 22 morti (49,9%) erano non vaccinati, 15 (il 3,45) avevano una sola dose e 208 (il 46,75) aveva completato il ciclo.