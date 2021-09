Si mantengono stabili i contagi al Covid-19 in provincia di Frosinone. Ieri sono stati 17 i contagi, in prefetta media settimanale. E, infatti, da martedì a ieri il dato è oscillato tra un minimo di 17 e un massimo di 23. Scendono, invece, l'incidenza e il tasso di positività. Stabili, invece, i ricoverati: 21 come venerdì. Tornano a zero i decessi.



La giornata

Nel bollettino si contano, dunque, 17 positivi di cui 4 a Veroli, 3 a Casalvieri e Cassino, 2 a Sora, 1 a Anagni, Frosinone, Pofi, Roccasecca e Supino.

Il dato della settimana è di 105 casi a 17,50 di media. Per la seconda settimana consecutiva si dovrebbe registrare un calo considerato che dal 30 agosto al 5 settembre i casi sono stati 145 e 20,71 di media, mentre dal 23 al 29 agosto erano 208 a 29,71 di media. La scorsa settimana, a sabato, i contagi erano 122 a 20,33. In sette giorni, dunque, è meno 13,93%. Il calo tra il periodo 23-29 agosto e quello successivo è stato, invece, del 30,28%.

A settembre si contano 223 contagi a 20,27 di media. C'è una contrazione rispetto ad agosto, che ha avuto 982 casi a una media di 31,67. A luglio i casi sono stati 384 a 12,38 di media.

Dall'inizio del mese Frosinone ha avuto 31 contagiati (ad agosto sono stati 104, a luglio 55 e a giugno 19), Cassino 27 (107, 16 e 11), Anagni 17 (37, 8 e 4), Veroli 14 (15, 12 e 6), Alatri 9 (57, 17 e 22), Roccasecca 9 (30, 12 e 1), Casalvieri 7 (4, 1 e 0), Ceccano 7 (53, 40 e 4), Pontecorvo 7 (44, 9 e 6), Sant'Elia Fiumerapido 7 (16, 0 e 1).

Negli ultimi sette giorni 14 i contagiati a Frosinone, 11 ad Anagni e 9 a Cassino e Veroli e 7 a Casalvieri. Sono cinquanta i comuni della provincia che a settembre hanno registrato almeno un caso.



Gli indicatori

Ridiscende il tasso di positività passato, in 24 ore, dal 6,78% al 4,47%. La media settimanale è di 4,63%, mentre quella mensile è attestata al 5,10%. Scendono i tamponi, 380.

Stesso discorso per l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti: ieri il valore si è ulteriormente ridotto al 26,83 dopo che venerdì (28,30) c'era stato un modesto rialzo. Si tratta della stessa cifra di venerdì e anche del 26 luglio. Da allora, a parte questa settimana, solo una volta l'incidenza per 100.000 abitanti era scesa sotto i 30. Da lunedì, in cinque giorni su sei, il dato si è attestato tra 26,83 e 28,93. Solo martedì con 30,92 si è superata tale soglia. Da cinque venerdì (giorno in cui è calcolato tale parametro) si registra una diminuzione dell'incidenza. Dunque, il 6 agosto l'incidenza è risultata oltre la quota di 50 con 54,30, quindi sette giorni dopo è calata a 46,96, il 20 agosto a 46,75 il 27 agosto a 46,54, il 3 settembre a 31,66 e il 10 settembre a 26,83.



I guariti

Sono 43 i negativizzati comunicati ieri, il dato più alto dopo i 54 del 3 settembre.

Restano fermi a 21 i ricoverati dopo tre giorni consecutivi di incremento. La settimana si era aperta a 11 e sta per concludersi con 10 ricoveri in più (12, 16, 18, 21 e 21 la progressione). Si tratta di tutti pazienti ospitati nei reparti Covid ordinari. Nessuno per ora è in terapia intensiva. I nuovi ricoverati sono per la quasi totalità pazienti non vaccinati. Per lo più anziani, ma ci sono anche giovani.