Fiuggi, rapina a mano armata questa mattina nella gioielleria Cataldi in Piazza Spada. In tre hanno fatto irruzione all'apertura poi sono fuggiti. Stando ad una prima ricostruzione, pare che i malviventi, a volto travisato, abbiano tenuto in ostaggio titolare e dipendenti. Ancora non chiara la stima del bottino ma che comunque sembra sia ingente in quanto i ladri hanno fatto incetta di oro e gioielli prima di fuggire. ul posto carabinieri e 118. È caccia ai rapinatori.