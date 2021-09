Un incrocio da anni sempre pericoloso e per il quale ancora si attendono interventi di messa in sicurezza. È quello nella zona della Maddalena a ridosso della ex statale 155. E così su segnalazione dei residenti della popolosa località Maddalena è intervenuto sul posto il consigliere della Lega Roberto Addesse, sempre attento alle problematiche sull'intero territorio.

«Mi sono attivato presso il nostro consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli e abbiamo effettuato un sopralluogo con il responsabile di Astral e Fabio Campoli nei pressi del pericoloso incrocio - spiega -. Il responsabile di Astral ci ha assicurato che entro una decina di giorni inizierà la pulizia della cunetta e del marciapiede oltre alla pulizia dei rovi che impediscono la visuale per chi si immette sulla strada. Vi terrò aggiornati sull'inizio dei lavori», conclude. L'impegno di Addesse ha tranquillizzato i residenti e sarà lo stesso consigliere a verificare il rispetto dei tempi.

Intanto la sua azione prosegue anche in altre zone del territorio, sempre dietro segnalazioni degli abitanti.

Intanto sempre Addesse ricorda l'inaugurazione del comitato elettorale di giovedì a Tecchiena, piazza Monsignor Tagliafderri, che ha visto la presenza del candidato a sindaco del centrodestra Maurizio Cianfrocca. «È stato un vero successo e ringrazio tutti i partecipanti a partire dal candidato a sindaco Maurizio Cianfrocca e gli altri rappresentanti delle liste. Un ringraziamento poi al sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, al senatore Massimo Ruspandini e al sindaco di Anagni Daniele Natalia ed a tutta la nostra gente».