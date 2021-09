Trentenne denunciato. L'uomo, come accertato dai poliziotti del commissariato di Fiuggi, dovrà rispondere di danneggiamento. Come ricostruito dai poliziotti, l'uomo, in seguito a lite familiare, aveva danneggiato, rendendoli inservibili, i telefonini della sorella e del compagno di quest'ultima.

Successivamente scagliava anche dei sassi contro una finestra dell'abitazione della congiunta, infrangendone i vetri. Identificato è finito così nei guai.