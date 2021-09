In una operazione di carattere nazionale sono stati controllati centri benessere e termali. Il blitz ha riguardato anche la città termale. Infatti a Fiuggi i carabinieri del Nas di Latina dopo un controllo in un centro benessere, con annessa attività ricettiva e di ristorazione, sono stati sequestrati 30 kg. di prodotti alimentari vari (preparati a base di carne, ittici e vegetali) conservati, all'interno di un frigo congelatore, in confezioni artigianali anonime prive di tracciabilità. I carabinieri del Nas hanno così sequestrato il piccolo quantitativo alimentare.