Prende il via la "Settimana della pittura", che sarà in programma fino a mercoledì prossimo, 15 settembre.

Le opere di arte contemporanea resteranno esposte al polivalente, mentre la curatrice della mostra è Vanessa Viti, dottoressa in Arti visive e Management di beni culturali e curatrice al "Mads" di Milano. Annunciano l'iniziativa il sindaco Piero Sementilli e l'assessore alla cultura Enrico De Angelis, che spiegano: «La Settimana della Pittura sarà arricchita anche da altri appuntamenti.

Infatti domenica alle 21 (domani, ndc), sempre al polivalente, è in programma uno spettacolo per bambini con mangiafuoco, magie e bolle di sapone. Cogliamo l'occasione per invitare tutti i cittadini a partecipare, certi che l'evento saprà catturare il loro interesse».

Prosegue, quindi, la serie degli appuntamenti estivi organizzati dall'Amministrazione comunale. Eventi culturali, artistici, musicali per garantire serate interessanti da vivere all'aperto e sempre in sicurezza. Nei giorni scorsi non sono mancati altri eventi, come la "quattro giorni" di cinema appena conclusa.

Di successo anche gli appuntamenti con l'eccellente gastronomia accompagnata da musica di qualità. Grande attenzione l'amministrazione Sementilli ha riservato alla comunità locale, animando le serate in paese e creando attrazioni per i visitatori.