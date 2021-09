Il campo di calcio comunale comincia ad animarsi. Infatti, sono appena iniziati gli allenamenti della squadra locale, la Folgore, e già si respira un clima diverso in paese. C'è più serenità e più speranza di un ritorno alla normalità, dopo oltre un anno e mezzo di stop. Non poteva mancare di far sentire il suo sostegno alla squadra e alla società calcistica il consigliere con delega allo Sport Gianluca Panici, entusiasta di questa ripresa.

«Da delegato allo Sport voglio rivolgere un "in bocca al lupo" ai ragazzi della Folgore, che con tanto impegno hanno iniziato questo anno calcistico sperando che non ci siano intoppi a livello di Covid o altro - ha dichiarato Panici - Penso di no, perchè quest'anno il campionato dovrebbe svolgersi regolarmente. Sarà un bel torneo e sarà bello rivedere il pubblico al "Biamani" che per un anno e mezzo è rimasto fermo per il Covid. Ma nonostante l'impossibilità di usufruire del campo, i ragazzi della Folgore hanno continuato a curarlo con tanti sacrifici come un giardino, perchè il nostro stadio è un giardino, visto che si trova al centro di Amaseno.

La nostra Amministrazione ha sempre garantito il suo appoggio alla Folgore, abbiamo già approvato un piccolo investimento per la sistemazione del pozzo ed entro qualche mese dovrebbero iniziare gli interventi sugli spogliatoi per renderli migliori, come l'ingresso e il terreno di gioco. Rinnovo gli auguri più sinceri ai ragazzi e alla società e lancio un appello agli imprenditori amasenesi, ai commercianti ma anche alle persone: sosteniamo la Folgore, per loro anche un piccolo contributo è prezioso. Sosteniamola tutti anche tifando».