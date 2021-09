La chiesetta di San Valentino è una chicca che regala un panorama mozzafiato. Se la si vuole raggiungere dal borgo di Santa Croce, bisogna però percorrere una stradina che è un vero e proprio percorso ad ostacoli. Erba alta, manto stradale divelto, mentre il muretto a secco che sorregge la stradina si sta lentamente sgretolando. Spesso sono gli stessi residenti a tentare di contenere il rotolamento delle pietre, specie in caso di pioggia. Il viottolo, infatti, si ricongiunge a delle scalette che insistono sulla strada principale, per questo usato da molti come scorciatoia per raggiungere quest'ultima, evitando così di percorrere a piedi la trafficata strada.

Un viottolo che versa nell'abbandono più assoluto. Qualche giorno fa dalle sterpaglie è divampato un principio d'incendio, fortunatamente intercettato tempestivamente dai residenti della zona che hanno notato il fumo. Gli stessi che hanno allertato i vigili del fuoco e domato alla meglio le prime fiamme.

Per un pericolo scampato, resta il disappunto di chi quelle zone le abita.

«È triste vedere una tale condizione di degrado a due passi dal centro storico. Vivendoci, cerchiamo di tenerla più pulita possibile ma, nonostante le numerose segnalazioni, manca la manutenzione. Percorrendo a piedi il tratto battuto si rischia di inciampare e farsi male, come è già accaduto più volte. Inoltre, dalla parete di staccano in continuazione residui di muro che finiscono nella strada sottostante. L'incendio domato è stata pura casualità. Se non ce ne fossimo accorti in tempo, cosa sarebbe potuto accadere? Tralasciando che è una strada completamente buia, ci aspettiamo almeno la pulizia ordinaria».

Quello che chiedono a gran voce i residenti è un'attenzione puntuale sul tratto tale da renderlo percorribile in sicurezza e garantendo alla zona condizioni decorose. «Un punto panoramico come San Valentino è penalizzato da questa incuria, gli unici interventi vengono fatti a ridosso della festa di febbraio. Non possiamo più correre rischi, soprattutto per le condizioni del muro pericolose per persone e automobilisti».