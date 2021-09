Aperti i termini per richiedere un sostegno per l'acquisto dei libri di testo e dei sussidi digitali o notebook. Nella categoria "libri di testo" rientrano i volumi sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole; per "sussidi didattici" s'intendono software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) o di notebook.

Per ottenere il contributo bisogna avere i seguenti requisiti: residenza nella Regione Lazio; attestazione Isee in corso di validità del proprio nucleo familiare non superiore a 15.493,71 euro; frequenza di corsi di studio nell'anno scolastico 2021-2022, presso gli istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado, statali o paritari.

La richiesta per la concessione della fornitura gratuita deve essere compilata su apposito modulo a cui vanno allegate sia l'attestazione Isee (rilasciata gratuitamente dai Caaf) sia la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente per i requisiti di residenza e frequenza scolastica. Inoltre occorre presentare copia del documento d'identità del soggetto richiedente che firma l'istanza di concessione oltre alla fattura delle spese effettivamente sostenute. Queste non possono essere riconosciute mediante scontrini fiscali, come stabilito dall'Agenzia delle entrate. Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on line purché fatturate. Il Comune è tenuto ad accertare la validità di quanto presentato.

La modulistica occorrente può essere scaricata dal sito internet del Comune oppure ritirata presso lo Sportello del cittadino o l'Ufficio socio-assistenziale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. La domanda va presentata entro l'8 ottobre 2021, anche via pec all'indirizzo protocollo.msgc@pec.ancitel.it.