17 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 380 tamponi. Record di guariti: i negativizzati sono 43, come riporta il quotidiano bollettino della Asl di Frosinone. Dopo l'allarme sull'aumento dei ricoveri, il dato di oggi resta fermo a 21, come ieri.

Zero i decessi. Dopo la vittima registrata ieri, la prima del mese di settembre, oggi fortunatamente il dati sui decessi da Covid-19 torna a zero.

La situazione nei comuni

Veroli registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 4 positivi in più. 3 a Casalvieri e Cassino, 2 a Sora. Anagni, Frosinone, Pofi, Roccasecca e Supino registrano un nuovo caso ciascuno.

Il confronto con ieri

Nel bollettino di ieri 23 contagiati, 26 guariti e una vittima, il primo decesso di settembre. I casi: a Frosinone 4, a Ceccano 3, ad Anagni, Arce, Ceprano, Monte San Giovanni Campano e Roccasecca 2, a Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Patrica, Pontecorvo e San Giovanni Incarico 1. Allarme per l'aumento del numero dei ricoverati che ieri ha toccato quota 21.