Il sodalizio "Montasi in Caccume" presieduto dal presidente Angelo Gatti, organizza la "Festa della croce" per domani mattina. Il programma della diciottesima edizione prevede alle 7.30 il ritrovo a Pratica, alle 11 la santa messa celebrata da don Roberto Mabilia in memoria di don Federico e don Icilio Simoni promotori alla realizzazione della croce.

Alle 13 il pranzo a sacco.

«Un ringraziamento per la collaborazione a tutti i comitati dell'associazione. L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose durante lo svolgimento della manifestazione. Attesa per domani.