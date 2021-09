Varato il piano operativo del trasporto scolastico.

Il piano è stato affrontato dal tavolo tecnico in prefettura, anche se poi le decisioni operative finali sono state adottate da Cotral e Regione Lazio.

Nel documento, relativo alla sola scuola secondaria di secondo grado, firmato dal prefetto Ignazio Portelli si dà conto che la capienza massima consentita dei mezzi del sistema del trasporto pubblico locale è fissata all'80%.

Fatta questa premessa, l'accordo raggiunto prevede un doppio ingresso per i 22.738 studenti delle scuole superiori ciociare, il primo alle ore 8 per il 60% degli istituti, riservato alle prime e seconde classi, il secondo alle ore 9.40 per il restante 40% di studenti impegnati in presenza.

Nel piano si evidenzia che in caso di mancato rispetto degli orari, le simulazioni hanno previsto «un rischio elevato di superamento della soglia massima dell'80% di riempimento dei mezzi pubblici, cosa che condurrebbe a non poter accogliere a bordo tutti gli studenti in attesa alle fermate oppure ad assembramenti pericolosi per la salute. Si tratta di una eventualità da scongiurare».

Eventuali richieste di deroghe, da parte dei dirigenti scolastici, andranno «adeguatamente motivate».

Al tempo stesso nel piano si sottolinea che le aziende del trasporto pubblico «si sono impegnate ad organizzare le corse in maniera tale da garantire l'arrivo degli studenti» per l'inizio delle lezioni e per favorirne il deflusso all'uscita. La rete del trasporto pubblico locale è stata potenziata.

Si legge nel piano: «La direzione generale della mobilità ha implementato le corse Cotral tramite l'utilizzo di vari soggetti privati. Una gara, dell'importo di circa 7 milioni di euro, è stata bandita recentemente per l'individuazione di ulteriori soggetti privati». Ai sindaci è consentita, comunque, la possibilità di chiedere all'Astral ulteriori mezzi di trasporto.

Il prefetto Portelli nel documento rammenta alle famiglie il rispetto delle norme di sicurezza per ridurre il rischio di contagio. E dunque mantenere la distanza interpersonale, accedere ai mezzi solo dopo che lo studente che precede si sia seduto, discesa dal mezzo dopo che lo studente che precede sia sceso.

Va mantenuta la mascherina di protezione delle vie aeree.

Il delegato all'istruzione dell'amministrazione provinciale Alessandra Sardellitti commenta così il piano: «Ringrazio il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli, sempre attento alle problematiche territoriali, per aver organizzato il tavolo tecnico. Come provincia, ascoltati i presidi, possiamo dire che non è un piano conforme alle esigenze del territorio. La provincia di Frosinone è stata messa sullo stesso piano di Roma. Si poteva andare in un'altra direzione. Avevo proposto di usare le aziende di trasporto che, a causa del Covid, hanno fermi i bus turistici. In questo modo si potevano raddoppiare le corse alle 8 e alle 13.30 per far sì che tutti i ragazzi uscissero allo stesso orario. Questo diventa un problema delle famiglie, ma soprattutto dei ragazzi a causa della compressione del diritto allo studio, al relax e allo sport. Penso agli istituti tecnici professionali, i ragazzi finiranno con il tornare a casa alle 18».

La Cotral dal canto suo fa sapere che «il piano è redatto sulla base dei presupposti tecnico-organizzativi scaturiti nell'ambito dei tavoli di coordinamento».

Per quanto riguarda, invece, i servizi integrativi e aggiuntivi al servizio della Cotral saranno utilizzati al massimo 238 autobus al giorno, sempre con capacità all'80%.

«Anche quest'anno Cotral - si legge in una nota dell'azienda - ha aggiudicato una gara in otto lotti, con un investimento complessivo di 7 milioni di euro, per i cosiddetti servizi integrativi che consentiranno di incrementare di 700 corse il servizio nella fascia oraria di ingresso e di uscita dalla scuole. Gli orari disponibili sul sito web cotralspa.it e sull'App BusCotral saranno ulteriormente calibrati nel corso del mese di settembre sulla base del consolidamento dell'orario scolastico definitivo».