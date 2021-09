Per i bambini che sono in procinto di cominciare il nuovo anno scolastico è stata proposta, ieri, un'avvincente caccia al tesoro nel centro storico di Paliano con circa quaranta iscritti. L'iniziativa è stata organizzata dall'assessore alla cultura e al turismo Valentina Adiutori e dal consigliere con delega alle politiche giovanili Serena Montesanti, in collaborazione con i volontari del servizio civile universale.

«La caccia al tesoro di questa mattina si è rivelata un successo in termini di iscrizioni. Quasi quaranta bambini hanno accolto il nostro invito e hanno partecipato con grande entusiasmo alle attività», hanno dichiarato l'assessore Adiutori e il consigliere Montesanti.

«È stata inoltre una caccia al tesoro particolare perché ha permesso anche una maggiore conoscenza e un'accurata osservazione di alcuni dettagli storici e architettonici del paese, un modo nuovo per invogliare i più piccoli a scoprire la storia della nostra città attraverso un gioco divertente e avventuroso. Un grandissimo ringraziamento naturalmente ai volontari del servizio civile che si sono occupati dell'intera organizzazione e realizzazione dell'iniziativa».