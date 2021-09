I nuovi casi di Covid sembrano stabilizzarsi, ma si registra un'impennata di ricoverati. In una settimana, dal 3 a ieri, la crescita è del 133%, da 9 a 21 posti letto occupati a Malattie infettive. Non si contano, invece, pazienti in terapia intensiva. Nel bollettino di ieri 23 contagiati, 26 guariti e una morta.

Resta alto l'allarme considerato che, in Ciociaria, i posti ordinari per i ricoveri Covid sono 26 a Frosinone e 14 a Cassino (Pneumologia). Il tasso di occupazione è del 52,5%. Al momento uno dei tre parametri per finire in zona gialla è oltre i limiti. Ed è proprio il tasso di occupazione dei posti letto per i ricoveri ordinari (il limite è il 15%).

La Ciociaria, invece, è sotto per gli altri indicatori, il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive (la soglia è il 10%) e per l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti che, ieri giorno in cui viene rilevata ufficialmente, era a 28,30 e, quindi, abbondantemente sotto i 50.

Il trend dei ricoverati è in crescendo: 9 persone il 3 settembre, quindi 11 persone il 6 settembre, una in più l'indomani, poi balzo in avanti a 16 l'8 settembre, a 18 il 9 settembre e 21 ieri. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di persone non vaccinate. Anziane, ma anche qualche giovane.



La giornata I nuovi positivi registrati sono 23, in aumento rispetto ai 18 degli ultimi duegiorni.

I casi sonoa Frosinone 4, a Ceccano 3, ad Anagni, Arce, Ceprano, Monte San Giovanni Campano e Roccasecca 2, a Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Patrica, Pontecorvo e San Giovanni Incarico 1.

In settimana 88 positivi a una media di 17,60.

L'andamento si mantiene sotto il livello della passata settimana, archiviata con un meno 30% rispetto alla precedente. Nel confronto con la scorsa, sempre la venerdì, si hanno 98 casi, a 19,6 di media, contro 88 e, dunque, attualmente la contrazione è del 10,2%.

Rispetto a due venerdì fa (dato a 151, media a 31) la diminuzione è del 36,7% dal 27 agosto al 3 settembre e del 41,7% dal 27 agosto a ieri.



Il trend

Nelle ultime sei settimane (dal 31 luglio a ieri), si contano 139 contagi a Frosinone con un incremento da fine luglio a metà agosto, una discesa e ora una nuova risalita (questo il dato settimanale 39, 29, 24,13, 14e20).Cassino con132,invece, prima scende (22, 20 e 20) poi risale (39) e ora scende ancora (24 e 7). Alatri con 68 ha un andamento molto lineare (14 per due settimane, poi 13, altre due settimane a 11 e ora 5).

Ceccano è a 65 (prima il picco a 26 poi la discesa a 12, leggera risalita a 14 e la nuova contrazione a 5, 3 e 5).

Anagni ha 53 casi con un andamento senza particolari picchi (9, 6, 11, 4 anche se poi risale a 12 e 11).

Sopra i 50 Pontecorvo con 51 contagi concentrati tra fine luglio e inizio agosto (12 e 14) per poi assestarsi tra 6,9, ancora 6 e 4. Aquino, invece, con 47 ha avuto tre settimane di picco (15, 15 e 12) salvo poi rientrare nella normalità (3, 1 e 1).

Il decesso

Si torna a contare una vittima per Covid dopo 10 giorni.

L'ultimo decesso risaliva al 31 luglio. La vittima è una donna di 82 anni di Frosinone.



Gli altri numeri

Con il calo dei tamponi (ieri 339 contro 401 in 24 ore) il tasso di positività risale dal 4,48 al 6,78%. Mentre l'incidenza si attesta a 28,30, in leggera risalita dal 26,83 del giorno prima, ma in discesa dal 31,66 di venerdì scorso.