«Facciamo conoscere ai nostri bambini i giochi del passato, quando non esistevano Play station, Nintendo e Social». Lo scrive il presidente dell'Avis ceccanese Daniele Panella, che spiega: «Prenotatevi sulla piattaforma eventi Castel Sindici Festival 2021, in modo da poter organizzare al meglio e in sicurezza la manifestazione. Aspettiamo i bambini numerosi».

Infatti, oggi domenica 12 settembre i giovanissimi di Ceccano e non saranno invitati a una giornata di altri tempi, nella quale potranno imparare tanti giochi "dimenticati".

Il ritrovo sarà nel parco di Castel Sindici alle 16. Dalle 16,15 si inizierà con la presentazione dei giochi e la successiva premiazione. Appuntamento anche per la sera con la proiezione del film "Inside Out". Le adesioni, per una migliore organizzazione, potranno essere registrate sul portale di Castel Sindici.