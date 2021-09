La De Vizia, la società che gestisce il servizio della nettezza urbana cittadina, ha attivato il distributore automatico di buste per la raccolta dell'umido. Si tratta di un servizio gratuito per il cittadino, senza alcun costo supplementare a carico del Comune. Le buste (in numero di 50 per ogni quadrimestre) possono essere ritirate presso la struttura comunale dove hanno sede le aree Tecnica, Ambiente, Anagrafe e Servizi sociali.

Al piano terra è stata installata la macchina distributrice nella quale, per avere le buste, basta inserire la tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza Tari, oppure la card con la quale già è possibile conferire rifiuti nell'isola ecologica di via Ponte La Pietra e nelle mini isole di piazza Restagno e piazza Green. A tal proposito l'assessore Venturi e il consigliere Consales, delegato alle questioni ambientali, ricordano ai cittadini ancora sprovvisti della card che possono ritirarla, senza formalità alcuna, presso il settore ambiente.