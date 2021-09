C'è una nuova vittima del virus in Ciociaria. E' una donna di 82 anni di Frosinone - come si legge nel quotidiano bollettino della Asl. Dopo settimane a quota zero, il dato sui decessi torna purtroppo a salire.

Oscilla di poco, rispetto a ieri, la curva dei contagi: oggi i nuovi positivi sono 23 su un totale di 399 tamponi. 26, invece i negativizzati. Aumentano anche i ricoveri, oggi sono 21.

La situazione nei comuni

Frosinone registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 4 positivi in più. 3 nuovi casi a Ceccano, 2 ad Anagni, Arce, Ceprano, Monte San Giovanni Campano e Roccasecca. Un positivo in più a Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Patrica, Pontecorvo e San Giovanni Incarico.

Il confronto con ieri

Ieri i nuovi positivi in provincia erano stati 18 casi, dodici i comuni interessati. 3 casi a Casalvieri e Veroli,2 a Frosinone e Villa Latina, 1 ad Amaseno, Cassino, Ferentino, Fiuggi, Morolo, San Giovanni Incarico.