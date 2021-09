Dall'amministrazione comunale fanno sapere che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire del servizio di scuolabus per l'anno scolastico 2021/2022, per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il trasporto scolastico sarà organizzato tenendo conto delle disposizioni igienico-sanitarie (capienza massima, distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione) in vigore al momento dell'erogazione del servizio, nonché sulla base dell'orario e delle modalità di funzionamento dell'attività didattica nelle scuole per l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid-19.

I genitori che intendono presentare la domanda per il servizio di trasporto a favore dei propri figli dovranno inoltrare l'istanza entro il 27 settembre 2021, fatta salva l'ipotesi di alunni provenienti da altri comuni iscritti nel corso dell'anno scolastico. La domanda va compilata e consegnata allo sportello del trasporto scolastico della ditta "Geaf", in via XX Settembre numero 55 (telefono 329.6725247), che provvederà al rilascio della tessera. Lo sportello è aperto nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 8 alle 13; mercoledì dalle 8 alle 13; venerdì dalle 15 fino alle 20.