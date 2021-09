Due nuove telecamere di videosorveglianza installate nell'area giochi di piazza Giovanni Paolo II. Due occhi elettronici che immortaleranno minuto dopo minuto tutto quello che accadrà nella zona. L'installazione è avvenuta nei giorni scorsi dopo che si sono conclusi i lavori di sistemazione della zona dove, con un apposito progetto comunale, sono stati riposizionati i giochi distrutti dai vandali. Infatti quell'area giochi è finita spesso nel mirino di incivili che hanno danneggiato, anche incendiato, i giochi per i bambini.

Ora con le telecamere si punta a un controllo costante pronti a immortalare chiunque volesse compiere azioni illegali, offrendo una sicurezza senza eguali ai cittadini a cui vengono restituiti gli spazi pubblici e la libertà di poterne usufruire senza timori.

E proprio da quei dispositivi, come accaduto nei giorni scorsi per l'abbandono di rifiuti, si potrà osservare tutto grazie alle immagini che saranno trasmesse direttamente ai server comunali.

L'intervento

«Continua il mio impegno a tutela dei diritti dei bambini – ha affermato l'assessore Annagrazia Longo - Finalmente, dopo anni, sarà attivo un impianto di video sorveglianza nella piazza del Papa. Piccole "gocce" che vanno a comporre un "mare" di interventi che abbiamo messo e stiamo mettendo in campo per riqualificare, in tutto o in parte, le varie aree giochi cittadine».

«Il mio lavoro non finisce qui, continuerà in maniera puntuale e capillare su tutto il territorio per tutelare in tutta sicurezza il diritto al gioco dei bambini - sottolinea ancora - Le immagini saranno visibili sul server del comune e della polizia locale. Ringrazio il sindaco Anselmo Rotondo che insieme a me ha portato avanti il progetto e l'assessore al bilancio Michele Notaro, per aver reperito i fondi, e il responsabile dell'area manutenzione del Comune Vincenzo D'Aversa». Ma non è tutto.

La novità

Sempre nel rione Pastine è arrivata anche un'altra novità, come spiega l'assessore Longo: "Nella piazza del Papa, in via Aldo Moro, è stata installata una fontana. Con immenso piacere, ci tengo a precisare che con l'entusiasmo, la determinazione e l'impegno costante, abbiamo aggiunto un altro tassello.

Rinnovo il mio appello a tutti i cittadini per quanto riguarda il senso civico di ognuno di noi, volto a salvaguardare il nostro paese. Voglio ringraziare l'ufficio manutenzione e gli operai per il lavoro svolto».

Novità accolte con forte entusiasmo anche dal sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo che ha affermato: «È stato concluso il progetto di recupero dell'area ludica in piazza Giovanni Paolo II. Dopo i nuovi giochi è stata installata una fontana e due telecamere per il circuito di sicurezza» ha affermato non nascondendo la soddisfazione il primo cittadino di Pontecorvo, Anselmo Rotondo.

Che prosegue: «Questo era stato un impegno preso con il rione Pastine ed è stato portato a termine.

Ringrazio l'assessore Annagrazia Longo per aver portato a termine il progetto di recupero. Il Rione Pastine che, grazie all'impegno di quest'amministrazione, sta cambiando volto».