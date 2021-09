La comunicazione digitale è sempre di più una necessità per ogni settore lavorativo. Approcciarsi ai mezzi di comunicazione social è fondamentale e per farlo occorre la giusta formazione. Proprio su queste basi si fonda il master in "Digital Communication" erogato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, coordinato dalla professoressa Susanna Pasticci.

Giunto alla sua seconda edizione, si possono presentare le domande fino al prossimo 30 settembre.

«L'innovazione digitale ha modificato radicalmente l'organizzazione del lavoro: tutte le amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende private e le imprese che operano nel campo delle attività produttive, della cultura, della politica, dei servizi, dei consumi e del non profit devono necessariamente attivare dei canali di comunicazione diretta con i cittadini, che possono essere gestiti in modo efficace solo da professionisti dotati di una formazione altamente qualificata» -spiegano sul sito del corso.

Ancor più nel dettaglio, attraverso uno strutturato progetto didattico innovativo e di taglio interdisciplinare, il master in "Digital Communication" attivato dal dipartimento di Lettere e Filosofia nel 2020 si propone di «formare professionisti della comunicazione digitale spiegano ancora in grado di progettare e gestire la comunicazione sui nuovi strumenti digitali attraverso l'acquisizione di competenze professionali».

A chi è indirizzato

Ma quali sono le figure professionali che si creano grazie a questo master? «La figura professionale che emerge dall'azione formativa di questo master ha un ampio ventaglio di prospettive occupazionali – aggiungono - Oltre a lavorare in un'agenzia di comunicazione come project manager, account manager o strategist, un esperto in comunicazione digitale può trovare occupazione in enti pubblici e aziende di qualunque settore in qualità di addetto comunicazione e web marketing, ufficio stampa e ufficio relazioni con il pubblico, comunicatore sociale e di impresa, social media manager, organizzatore di eventi, digital copywriter e web content editor, oltre che in imprese attive nel campo dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'editoria e dell'informazione».

Per conoscere nel dettaglio costi, modalità di presentazione della domanda e requisiti è possibile visitare il sito ufficiale del master https://masterdigitalcommunication.unicas.it/