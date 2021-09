Era salito su un albero per tagliare alcuni rami, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta. Paura ieri mattina per un settantenne. Per l'uomo è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza con cui è stato trasportato in un ospedale di Latina per le ferite riportate. Sul posto il personale medico che ha subito prestato le prime cure al pensionato.



I fatti

Approfittando anche della bella giornata di sole, aveva raggiunto il terreno vicino alla sua abitazione per ripulire alcune piante. Ma proprio mentre era intento a tagliare alcuni rami, stando a una prima ricostruzione dei fatti, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Immediatamente è stato lanciato l'allarme.

Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza, ma vista la gravità delle ferite riportate, per il settantenne è stato disposto il trasferimento in un ospedale pontino. Pertanto è stato richiesto l'arrivo di un'eliambulanza che è atterrata non molto distante dal luogo dell'incidente.



I soccorsi

Dopo le prime cure sul posto, l'anziano è stato trasferito sull'elicottero che si è poi rialzato in volo alla volta di Latina. Il ferito ha riportato un trauma cranico e ferite a una spalla, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'arrivo dei soccorsi e soprattutto dell'elicottero dell'Ares 118 non è passato inosservato. Diversi, infatti, i residenti della zona che hanno raggiunto il luogo per capire cosa fosse accaduto.

Come detto, il picano è stato ricoverato a Latina per tutte le cure del caso a seguito della caduta.