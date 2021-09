Si è svolta ieri presso la sede del Comando dei vigili del fuoco di Frosinone di via dei Volsci la cerimonia per il passaggio di consegne tra il Comandante uscente Alessandro Gabrielli ed il neo Comandante Tarquinia Mastroianni.

L'Ing. Alessandro Gabrielli assumerà l'incarico di dirigente presso gli Uffici di Staff del Capo del Corpo e dirigerà l'Ufficio Politiche di tutela della sicurezza sul

lavoro del personale del CNVVF.

Il neo Comandante è di origini cosentine, ha 57 anni, è coniugata e mamma di un ragazzo di anni 14. Ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Civile presso l'Università "Federico II" di Napoli. Dal 1994 è entrata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo un'esperienza da libero professionista nel settore privato. Nominata primo dirigente nel 2006, ha svolto servizio in diversi uffici centrali e periferici, tra cui gli uffici della Direzione Centrale per l'Emergenza occupandosi del settore nucleare e radiologico, la Direzione Regionale Lazio occupandosi delle attività del soccorso in ambito regionale. In ultimo ha ricoperto l'incarico presso gli Uffici di Staff del Capo del Corpo

dove è stata impegnata nell'ufficio dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro dei vigili del fuoco.

Il nuovo Comandante Tarquinia Mastroianni ha rivolto un saluto al personale convenuto esprimendo

la più viva soddisfazione per l'incarico conferito.

Il personale del Comando di Frosinone ha voluto ringraziare l'Ing. Gabrielli per avere guidato il

Comando con diligenza, profondo senso del dovere e per aver affrontato con determinazione tutte le

difficoltà che si sono presentate nel periodo della pandemia.

E' stato ricordato durante la cerimonia l'Ing. Maurizio Liberati scomparso improvvisamente pochi

giorni fa, che ha ricoperto l'incarico di Comandante di Frosinone negli anni passati.