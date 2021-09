18 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 401 tamponi eseguiti. Stesso numero per i negativizzati e i soggetti ricoverati in provincia. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi. Questi i numeri riportati nel bollettino della Asl di Frosinone.

Dei nuovi positivi tre si registrano a Casalvieri e Veroli. Due a Frosinone e Villa Latina. Un nuovo caso in ognuno dei Comuni evidenziati nella slide in foto.