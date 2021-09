Ancora un incidente tra una macchina e un monopattino. Ancora una vittima tra le strade della Capitale. Mentre la politica continua a discutere per regolamentare un settore, quello dei monopattini elettrici, che ha ampliato la giungla urbana, la cronaca racconta di un nuovo sinistro stradale letale.

Ieri, intorno a mezzanotte, un ragazzo nigeriano di 34 anni è morto nel quartiere Trieste. Stava attraversando l'incrocio tra via Chiana e via Sebino quando una mini one che viaggiava in direzione Salaria lo ha travolto.

La vettura, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe regolarmente transitata con il semaforo verde, era guidata da un ragazzo italiano di 19 anni. Immediato ma inutile l'intervento dei soccorsi e delle pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Le indagini sono in corso ed entrambi i mezzi sono stati sequestrati.