A poco più di un mese dall'inizio del processo in Tribunale, il legale che assiste Claudio Moscardelli, l'avvocato Renato Archidiacono, ha impugnato il diniego del Riesame che lo scorso luglio ha rigettato il ricorso.

La difesa aveva tentato di scardinare uno dei perni dell'inchiesta: il patto corruttivo. O meglio, quello che il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario definisce in un modo: prestazione e controprestazione.

Da una parte l'ex parlamentare del Pd Claudio Moscardelli, segretario provinciale all'epoca dei fatti, e dall'altra Claudio Rainone, presidente della commissione per il concorso della Asl da 70 posti.

Una volta che i magistrati del Riesame hanno ricostruito l'inchiesta lasciando inalterato l'impianto accusatorio, il legale di Moscardelli non si arrende e va in Corte di Cassazione. Stessa strada intrapresa anche da Rainone.