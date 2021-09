Non solo Covid. Investimenti per 40,9 milioni di euro per la sanità ciociara, l'ospedale di Frosinone verso il Dea di II livello e potenziamento della rete territoriale. Ad annunciarlo, nel corso della sua visita a Frosinone, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato insieme al direttore generale della Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro.

Assessore e manager, accompagnati dal presidente dell'ordine dei medici Fabrizio Cristofari, dal direttore del distretto Asl di Frosinone Mauro Vicano e dai consiglieri regionali Sara Battisti e Loreto Marcelli (ma l'assessore ha ringraziato tutti i consiglieri regionali del territorio, anche quelli assenti per motivi istituzionali) hanno passato in rassegna il reparto di oncologia e ematologia.