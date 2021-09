Il ricordo Morto in un incidente con la moto: l'iniziativa in memoria di Gianluigi Giansanti Un'iniziativa per ricordarlo ad un anno esatto dalla tragedia. Domenica una giornata di raccolta sangue in suo ricordo, essendo stato Gigi un donatore dell’Avis

Un anno fa in una normale mattina di fine estate Gianluigi Giansanti è venuto a mancare a seguito di un incidente in moto. Ma Gianluigi è rimasto nel cuore di tutti e così è nata prima una pagina Fb "Il furbetto dal gran cuore" e subito dopo è stata organizzata una iniziativa per ricordarlo ad un anno esatto dalla tragedia (era il 13 settembre 2020). E il modo migliore essendo stato Gigi un donatore dell'Avis per dieci anni, sarà la giornata di domenica quando dalle 7.30 alle 18, presso il centro donazioni Fidas, si svolgerà una giornata di raccolta sangue dalle 7.30 alle 18. Il tutto affinché Gianluigi abbia la possibilità di continuare a fare del bene. Sarà solo l'inizio di una serie di iniziative che si porteranno a termine per ricordare un ragazzo d'oro ma già quella di domenica è molto significativa. Un gesto solidale nel nome e ricordo di Gianluigi Giansanti, donatore Avis e dal cuore d'oro.

