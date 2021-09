I volontari del comitato di Paliano della Croce Rossa Italiana saranno presenti sabato 11 settembre dalle 9 alle 18 presso i supermercati Decò (via Fratelli Beguinot 32), Sisa (via Piano dei Colli 12C) e Conad (Via Mole 6) per "Carrello Solidale", iniziativa lanciata per rifornire le scorte del magazzino del Comitato e procedere poi alla consegna di pacchi alimentari e di beni di prima necessità ai cittadini palianesi in difficoltà.

In particolare si sottolinea che i beni alimentari richiesti sono quelli di facile conservazione ed a lunga scadenza come pasta, zucchero, tonno, legumi, pelati, ecc.; mentre per quanto riguarda i prodotti per l'igiene personale sono saponette, sapone liquido, dentifrici e spazzolini, shampoo e bagno schiuma, detergenti, lamette e schiuma da barba, salviette, carta igienica, fazzoletti, pannolini e detersivi. I cittadini che volessero partecipare all'iniziativa potranno consultare l'elenco dei prodotti richiesti che verrà affisso presso i punti di raccolta che verranno istituiti agli ingressi dei supermercati aderenti.

La solidarietà è un valore fondante per ogni comunità, anche collaborare con l'acquisto di prodotti per le persone e le famiglie più bisognose è un gesto che, per quanto possa sembrare "quotidiano", può fare la differenza e dare un aiuto concreto.